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Общество

Москвичи стали чаще пользоваться метро для поездок в парки и к водоемам

Ликсутов: пассажиропоток у станций метро рядом с зонами отдыха вырос на 10%
Пресс-служба Московского метрополитена

Пассажиропоток на станциях метро Москвы, расположенных рядом с парками, пляжами и другими зонами отдыха, в выходные дни увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В конце недели москвичи совершают больше поездок в парки, к водоемам и на городские набережные. Мы видим устойчивый рост пассажиропотока на станциях метро, которые расположены рядом с местами отдыха», — отметил заммэра.

По данным Московского метрополитена, с наступлением теплой погоды и сезона отпусков жители и гости столицы чаще выбирают метро для поездок к местам отдыха благодаря высокой скорости, коротким интервалам движения и работе систем климат-контроля.

Отмечается, что наибольшим спросом в выходные пользуются станции, расположенные рядом с популярными рекреационными территориями. В их число входят «ВДНХ», «Царицыно», «Коломенская», «Воробьевы горы», «Октябрьская», «Речной вокзал», «Беломорская», «Крылатское», «Народное Ополчение», «Сокольники», «Полежаевская», «Митино», «Говорово», «Филёвский парк» и «Борисово».

В транспортном комплексе Москвы напомнили, что спланировать маршрут до парков и других зон отдыха, а также узнать о работе транспорта можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и с помощью чат-бота Александры.

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