В России упростят допуск к сдаче ГТО

Россиянам с I и II группами здоровья для участия в массовом спорте, студенческих соревнованиях и сдаче норм ГТО с 1 сентября будет достаточно предоставить результаты диспансеризации или профосмотра. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Депутат уточнил, что в стране вступит в силу новый приказ Минздрава. Документ внесет ряд изменений в медицинское сопровождение спорта.

«Главное нововведение: гражданам с I и II группами здоровья больше не нужно оформлять отдельное медицинское заключение для массового спорта, студенческих соревнований и сдачи нормативов ГТО. Достаточно результатов диспансеризации или профосмотра», — сказал парламентарий.

Свищев добавил, что подобные нововведения позволят сделать систему гибче. При этом, по его словам, упрощение допуска не приведет к снижению внимания ко здоровью.

В мае эксперт по фитнесу, совладелец клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов сообщил, что за значок ГТО любой пробы можно получить налоговый вычет от 2340 до 3960 рублей при условии прохождения диспансеризации в том же году, что и сдача нормативов. Эксперт напомнил, что этот спортивный комплекс охватывает 18 возрастных ступеней от шести до 70 с лишним лет, испытания делятся на обязательные и по выбору, а нагрузка пересчитывается с учетом физиологии каждой группы.

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