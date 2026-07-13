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Общество

На Украине украли памятник танку Т-70

В Харьковской области неизвестные украли памятник танку Т-70
Global Look Press

Неизвестные украли памятник танку Т-70 в селе Оскол Изюмского района Харьковской области. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на начальника сельской военной администрации Геннадия Загоруйко.

По данным журналистов, танк был установлен на братской могиле ветеранам Великой Отечественной войны на центральном кладбище. Технику украли в ночь на 11 июля во время комендантского часа. Во время его демонтажа злоумышленники повредили 12 могил.

По факту произошедшего возбудили уголовное производство по статье о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте снесенного памятника Ленину в Киеве должен появиться памятник гетману Ивану Мазепе. Идеальным местом для памятника, как считает глава республики, является бульвар Шевченко. Там с декабря 2013 года стоит пустующий постамент после демонтажа памятника Ленину.

Ранее на Украине отправили воевать снятый с памятника танк Т-34.

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