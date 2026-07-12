Турок пытался покончить с жизнью из-за снижения числа туристов из России

Управляющий отелем в Турции чуть не покончил с собой на фоне снижения числа туристов из России. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как выяснили журналисты, инцидент произошел в четырехзвездочном отеле Relax Beach Hotel в городе Аланья, расположенном в иле Анталья. Вечером постояльцы услышали громкие звуки и выбежали на улицу, где обнаружили тяжелораненого отельера. Очевидцы вызвали скорую помощь, прибывшие на место врачи экстренно госпитализировали мужчину. В конце концов управляющего удалось спасти, поскольку он был ранен в плечо.

«По словам сотрудников, пострадавший управлял семейным бизнесом, владельцем которого является его отец. Хозяин отеля в последнее время постоянно жаловался на падение турпотока, особенно со стороны россиян, и финансовые проблемы. А сын тяжело переживал ситуацию и давление», — отмечается в публикации.

Авторы материала пояснили, что из-за всего этого мужчина впал в депрессию. При этом не исключается, что отельер на самом деле не собирался расставаться с жизнью и лишь хотел привлечь внимание к своим проблемам.

6 июля Ассоциация туроператоров России сообщила, что турпоток из РФ на курорты турецкой Антальи в июне сократился на 4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Ранее россиян предупредили о новом виде краж в турецких отелях.