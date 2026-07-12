Один из аэропортов Москвы приостановил прием и отправку самолетов

Временные ограничения на обслуживание рейсов ввели в московском аэропорту Жуковский. Об этом в канале в мессенджере «Макс» сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Аэропорт приостановил прием и отправку самолетов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркивается в заявлении.

Утром 12 июля три столичных аэропорта — Жуковский, Внуково и Домодедово — изменили режим работы. Авиагавани начали принимать и отправлять самолеты по согласованию с компетентными органами. Причиной послужило введение ограничений на использование воздушного пространства.

Московский регион с начала суток неоднократно подвергся атакам украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в период с 00:00 до 14:30 мск на подлете к городу сбили 36 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Каждый раз на места падения обломков беспилотников выезжали сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее на территории московского аэропорта Шереметьево упал БПЛА.