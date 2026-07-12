В консульстве РФ рассказали о ситуации после смерти актера Брейкина на Пхукете

Генеральное консульство России в Пхукете располагает информацией о смерти российского актера Дмитрия Брейкина и поддерживает связь с его друзьями. Об этом РИА Новости сообщил генеральный консул РФ в Пхукете Егор Иванов.

По словам дипломата, официального уведомления от таиландских властей о смерти артиста консульство пока не получало. Информация о произошедшем поступила от друзей Брейкина, с которыми сотрудники дипмиссии находятся на связи.

О смерти актера сообщил Новгородский театр драмы имени Достоевского, в труппе которого Дмитрий Брейкин служил с 2020 года.

По информации родственников, актер скончался в одной из больниц Пхукета, куда его доставили утром 10 июля после того, как его обнаружили без сознания возле торгового центра. Родные предположили, что причиной смерти могло стать желудочное кровотечение. Мать актера Татьяна рассказала, что накануне сын жаловался на проблемы со здоровьем.

Дмитрию Брейкину было 27 лет. Он снимался в фильмах и сериалах «Лихач», «Такси под прикрытием», «Тайны следствия», «Ментовские войны» и других. В театре драмы имени Достоевского отметили, что за время работы он исполнил ряд ярких ролей, выразили соболезнования его родным и близким и сообщили, что дата и место прощания будут объявлены позднее.

Ранее сообщалось об уходе из жизни актера сериалов «Ментовские войны» и «Тайны следствия» Руслана Ибрагимова.