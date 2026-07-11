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Общество

Колонна исторических трамваев и ретроавто прошла по центру Москвы

Более 180 тыс. человек посетили парад и выставку ретротранспорта в Москве
Московский метрополитен

Колонна из 18 исторических трамваев, а также ретроавтомобилей разных поколений прошла 11 июля по центру Москвы от станции метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара. Мероприятие состоялось в столице в 22-й раз, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Отмечается, что после москвичи и туристы смогли посетить салоны ретровагонов, сделать памятные фотографии, попробовать бесплатные угощения, а также понаблюдать за стартом и финишем исторического ретроралли «Столица. Родис Классик Тур».

Кроме того, гости мероприятия приняли участие в мастер-классах и посетили интерактивные площадки.

Также на площадке выступили артисты проекта «Музыка в метро», Академический хор Московского метрополитена и группа «На-На».

По словам Ликсутова, парад и выставку ретротранспорта посетили более 180 тыс. человек.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать трамвайную систему столицы и бережно сохранять ее богатую историю», — добавил заммэра.

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