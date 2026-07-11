Дуров сравнил ЕС с банановой республикой из-за закона о сканировании переписки

Дуров заявил, что ЕС превращается в банановую республику

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Евросоюз становится «банановой республикой» из-за закона, позволяющего сканировать частную переписку пользователей. Об этом он написал в соцсети X.

«Подобные уловки, некогда типичные для банановых республик, теперь используются ЕС для принятия законов о слежке», — написал он.

По словам Дурова, в новом законе Европарламента Chat Control нет ничего демократического, и его мессенджер не будет проверять переписки пользователей, несмотря на решения ЕС.

Бизнесмен подчеркнул, что за принятием таких законов стоят «большие могущественные силы, которые могут манипулировать Евросоюзом».

Речь идет о законе, согласно которому владельцам мессенджеров разрешается сканировать личные сообщения для выявления и предотвращения случаев сексуального насилия над детьми в интернете. Планируется, что закон будет временной мерой, он будет действовать до апреля 2028 года.

Термином «банановая республика» называют страны, которое формально считаются независимыми, но фактически они сильно зависят от внешних влияний и имеют слабую политическую систему.

Ранее Дуров раскритиковал приложение для проверки возраста пользователей в Евросоюзе.