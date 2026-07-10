Минцифры обсуждает авторизацию пользователей хостинга через «Госуслуги»

Минцифры обсуждает с хостинг-провайдерами возможное внедрение обязательной аутентификации пользователей через портал «Госуслуги». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка хостинг-провайдеров.

Предполагается, что каждый выделенный IP-адрес будет закреплен за пользователем с подтвержденной учетной записью. Сейчас провайдеры могут идентифицировать клиентов с помощью электронной почты или банковской карты. Аналогичные требования уже действуют для владельцев доменов в зонах .ru, .рф и .su.

Инициатива вызывает разные оценки в отрасли. Одни считают, что авторизация через ЕСИА поможет снизить число фишинговых сайтов и мошеннических схем. Другие предупреждают о дополнительных расходах для провайдеров, возможных сложностях для розничных клиентов и иностранных пользователей, у которых может не быть доступа к российской системе идентификации.

До этого сообщалось о планах Минцифры установить подтверждение важных команд в интернете через СМС-сообщения или мессенджер «Макс». Отмечается, что при разработке новых антимошеннических мер необходимо придерживаться того подхода, при котором система сама выявляет нужный уровень подтверждения, исходя из различных факторов. Именно так работает антифрод в настоящее время.

Ранее стало известно, что в правительстве РФ появился оперштаб по борьбе с кибермошенничеством.