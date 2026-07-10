Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Минцифры обсуждает авторизацию пользователей хостинга через «Госуслуги»

«Ъ»: хостинги в РФ могут обязать идентифицировать юзеров через «Госуслуги»
Joyseulay/Shutterstock/FOTODOM

Минцифры обсуждает с хостинг-провайдерами возможное внедрение обязательной аутентификации пользователей через портал «Госуслуги». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка хостинг-провайдеров.

Предполагается, что каждый выделенный IP-адрес будет закреплен за пользователем с подтвержденной учетной записью. Сейчас провайдеры могут идентифицировать клиентов с помощью электронной почты или банковской карты. Аналогичные требования уже действуют для владельцев доменов в зонах .ru, .рф и .su.

Инициатива вызывает разные оценки в отрасли. Одни считают, что авторизация через ЕСИА поможет снизить число фишинговых сайтов и мошеннических схем. Другие предупреждают о дополнительных расходах для провайдеров, возможных сложностях для розничных клиентов и иностранных пользователей, у которых может не быть доступа к российской системе идентификации.

До этого сообщалось о планах Минцифры установить подтверждение важных команд в интернете через СМС-сообщения или мессенджер «Макс». Отмечается, что при разработке новых антимошеннических мер необходимо придерживаться того подхода, при котором система сама выявляет нужный уровень подтверждения, исходя из различных факторов. Именно так работает антифрод в настоящее время.

Ранее стало известно, что в правительстве РФ появился оперштаб по борьбе с кибермошенничеством.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как узнать, где есть бензин? 10 актуальных сервисов и приложений для россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!