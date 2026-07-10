Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянин забил табуретом соседа из-за потерянных ключей

В Челябинской области мужчина расправился с соседом из-за потерянных ключей
СУ СК РФ по Челябинской области

Житель Челябинской области поссорился с соседом-пенсионером и жестоко избил его, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

В правоохранительные органы обратилась местная жительница, женщина заявила о пропаже 62-летнего брата, с которым не могла связаться несколько дней. Полицейские нашли мужчину без признаков жизни в его квартире.

Оперативники установили круг общения пенсионера, среди которых оказался его 45-летний сосед. Фигуранта задержали в Копейске, выяснилось, что в день совершения преступления обвиняемый и потерпевший распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт из-за пропажи ключей от квартиры, гость несколько раз ударил хозяина дома табуретом по голове, после чего сбежал.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее во Владимирской области мужчина похитил и избил сожительницу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 10 июля. Реакция Кремля на перепродажу ЗРК С-400 Турцией, соцподдержка россиян за рубежом и «комариная буря»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!