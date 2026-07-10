Россиянин забил табуретом соседа из-за потерянных ключей

Житель Челябинской области поссорился с соседом-пенсионером и жестоко избил его, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

В правоохранительные органы обратилась местная жительница, женщина заявила о пропаже 62-летнего брата, с которым не могла связаться несколько дней. Полицейские нашли мужчину без признаков жизни в его квартире.

Оперативники установили круг общения пенсионера, среди которых оказался его 45-летний сосед. Фигуранта задержали в Копейске, выяснилось, что в день совершения преступления обвиняемый и потерпевший распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт из-за пропажи ключей от квартиры, гость несколько раз ударил хозяина дома табуретом по голове, после чего сбежал.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее во Владимирской области мужчина похитил и избил сожительницу.