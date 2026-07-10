Ножка стула пробила красноярцу живот и дошла до позвоночника

В Красноярске нейрохирурги спасли мужчину, которому ножка стула пробила живот и дошла до позвоночника. Об этом сообщает пресс-служба Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи.

По данным медиков, мужчина получил травму, упав с деревянного стула. При падении ножка пробила переднюю брюшную стенку и проникла в живот вплоть до позвоночника. В районной больнице провели экстренную операцию, удалили видимую часть инородного тела и устранили повреждение кишечника.

Спустя некоторое время пострадавший стал жаловаться на боли в спине, решив, что это остеохондроз он обратился в красноярскую БСМП. Обследование показало, что в двух позвонках застрял оставшийся фрагмент деревянной ножки. Хирурги провели две операции, сначала стабилизировали позвоночник металлическими конструкциями, затем извлекли инородное тело, поврежденные позвонки заменили имплантами.

После двух недель в больнице пациента выписали на амбулаторное наблюдение. Впереди его ждет курс реабилитации.

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