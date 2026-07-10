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Общество

В Оренбурге подросток получил ножевое ранение, защищая мать от пьяного отца

В Оренбурге отец ранил ножом сына-подростка во время ссоры с женой
Shutterstock

В Оренбурге полицейские задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на своего 17-летнего сына. Об этом сообщает УМВД региона.

В отдел полиции поступило сообщение из больницы о госпитализации несовершеннолетнего с проникающим сквозным ранением руки. Сотрудники установили, что подростка ударил ножом отец.

Ранее судимый глава семьи устроил ссору с женой, крики матери услышал сын и оттолкнул пыльного агрессора. В ответ мужчина схватил нож и ударил им юношу. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

До этого в Тверской области мужчина забил приятеля табуретом. Двое мужчин распивали спиртные напитки, в какой-то момент между собутыльниками возникла ссора. Хозяин схватил табурет с металлическими ножками и несколько раз ударил гостя. Травмы оказались тяжелыми, спасти избитого не удалось, в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Чувашии мужчина изрезал приятеля ножом и добил лопатой.

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