Букмекеров обяжут предупреждать клиентов о риске азартных игр

Организаторы азартных игр с 1 сентября будут обязаны предупреждать о рисках

С 1 сентября 2026 года организаторы азартных игр будут обязаны размещать на своих веб-сайтах предупреждения о рисках, связанных с азартными играми, а также в местах входа в букмекерские конторы и пункты приема ставок. Эта инициатива направлена на повышение финансовой грамотности граждан, сообщили РИА Новости в Министерстве финансов РФ.

Согласно требованиям нового приказа, организаторы азартных игр должны информировать пользователей о том, что участие в азартных играх не гарантирует выигрыш и может привести к финансовым потерям и зависимости от игр.

Предупреждение должно быть размещено на главной странице сайтов, используемых для интерактивных ставок, а также в местах, доступных для посетителей в букмекерских конторах и пунктах приема ставок.

Данный приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Основная цель этой меры — повысить осведомленность населения о финансовых рисках и предупредить о потенциально негативных последствиях азартных игр, включая возможность возникновения зависимости, отметили в министерстве.

Ранее была раскрыта доля россиян, страдающих от тяги к азартным играм.