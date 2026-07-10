Финский регион оккупировали расплодившиеся медведи

В Восточной Финляндии количество обращений о бурых медведях выросло настолько, что полиции пришлось привлечь волонтеров-охотников. Об этом сообщает Yle со ссылкой на старшего комиссара криминальной полиции Харри-Пекку Похьолайнена.

По его словам, если популяция хищников продолжит расти такими темпами, действующая система полицейского управления в ближайшие годы не выдержит нагрузки. Статистика показывает рост обращений: в 2023 году — 45 вызовов, в 2024-м — 131, в 2025-м — 199. За первое полугодие 2026 года их число уже достигло почти 200.

Волонтеры-охотники помогают отгонять медведей от поселений и искать раненых животных, их работа требует особой подготовки и наличия специально натасканных собак.

Популяция медведей растет из-за фактического запрета на охоту вне северных оленеводческих районов, действующего с 2023 года. На 2026 год запрошено 379 разрешений на отстрел, но их выдача затянулась. Сезон охоты начнется 20 августа. Эксперты предупреждают: без разрешения на охоту к 2030 году численность медведей на юге страны может удвоиться — до 5 тысяч особей.

Ранее драку медведей в Финляндии сняли на видео.