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Общество

Сбер поддержал талантливых студентов российских вузов

Сбер определил 185 победителей всероссийской программы «Маяки»
Cбер

Сбер провел суперфинал всероссийской программы «Маяки», организованной совместно с благотворительным фондом «Вклад в будущее». По итогам очного этапа определены 185 лучших студентов страны, они получат денежные выплаты, сообщили в компании.

Уточняется, что в финал вышли 300 студентов из 70 российских вузов. Все участники заключительного этапа успешно прошли многоступенчатый отбор и получат единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей от фонда «Вклад в будущее».

Отмечается, что наибольшее число финалистов представляют Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Университет ИТМО, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Около 60% участников обучаются по ИТ-, инженерным, физико-математическим и экономико-финансовым направлениям подготовки.

В течение трех дней финалисты работали над бизнес-кейсами, проходили индивидуальные и командные испытания, а также обсуждали карьерные траектории с топ-менеджерами, HR BP и менторами Сбера.

Завершающим этапом стала защита проектов перед жюри, в состав которого вошли руководители и эксперты компании по направлениям технологий, рисков, клиентского опыта, транзакционного бизнеса, продаж, а также индустрии здоровья и образования.

В Сбере добавили, что победители станут первыми участниками сообщества «Маяки». Для них предусмотрены индивидуальные карьерные треки с менторской поддержкой, встречи с руководителями Сбера и представителями различных отраслей, а также участие в программе «Тандем топ 600 плюс 600», направленной на развитие управленческих компетенций молодых специалистов.

Как отметила управляющий директор – руководитель Дирекции академических партнерств Сбера Ольга Цуканова, сегодня одним из ключевых факторов развития экономики становятся специалисты, способные быстро адаптироваться к изменениям, принимать решения в условиях неопределенности и брать на себя ответственность. По ее словам, программа «Маяки» направлена на поддержку талантливой молодежи и формирование нового поколения лидеров, от которых будет зависеть развитие технологий, бизнеса и экономики страны.

Исполнительный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец подчеркнул, что программа соответствует миссии фонда по поддержке молодых талантов. По его мнению, инвестиции в развитие студентов — это вклад в долгосрочное развитие России.

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