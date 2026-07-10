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Общество

В Чувашии пенсионер едва не спалил дом, пытаясь избавиться от муравьев

Житель Чувашии пытался уничтожить муравьев и чуть не сжег собственный дом
ГУ МВД России по Республике Чувашия

В Чувашии пенсионер едва не сжег коттедж, пытаясь уничтожить муравьев на фасаде дома. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел вечером в деревне Сятракасы. 60-летний сельчанин решил выжечь муравьиное гнездо на фасаде дома. Пламя быстро вышло из-под контроля, перекинулось на стены и кровлю здания. Хозяин попытался потушить возгорание самостоятельно, но получил травму головы.

Прибывшие пожарные ликвидировали пожар спустя полтора часа. Огонь охватил площадь 90 квадратных метров. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

До этого в Иркутской области дети жгли тополиный пух и устроили пожар. Пламя распространилось на площади в восемь квадратных метров, его потушили за пять минут.

Ранее в Москве четырехлетний мальчик чуть не спалил квартиру во время игры.

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