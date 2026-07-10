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Общество

Проект «Народного фронта» заблокировал 16 тыс. вредоносных ресурсов за три года работы

Проект «Кибердружина» объединил более 78 тыс. активистов для защиты россиян
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

За три года участия «Народного фронта» в информационной борьбе в Интернете проект движения «Кибердружина» объединил десятки тысяч активистов. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

Отмечается, что активисты ежедневно защищают российское интернет-пространство от фейков, дезинформации и провокаций.

«Пока волонтеры «Народного фронта» активно помогали нашим военным на передовой, спасали жителей в опасных районах, мы решили, что можем помочь нашей Родине в цифровом пространстве. В 2023 году противник активно начал давить в информационном пространстве, поэтому мы создали инструмент, который противодействует вражескому контенту. Сегодня в рядах «Кибердружины» «Народного фронта» – более 78 тыс. пользователей по всей стране и даже из-за рубежа», – отметил руководитель «Кибердружины» Владислав Танасийчук.

В движении уточнили, что совместно с Роскомнадзором активисты добились блокировки более 16 тыс. вредоносных ресурсов. Среди них оказались каналы, связанные с Центром информационно-психологических операций ВСУ, а также сообщества, пропагандирующие экстремизм и русофобию.

Кроме того, в 2026 году команда провела масштабное обновление цифровых сервисов. Все ключевые функции были собраны в едином официальном приложении на платформе «ВКонтакте». В ближайшее время функционал станет доступен и в других соцсетях.

«Бот появится и на платформе Max. Все аккаунты можно будет синхронизировать, чтобы работать в любимых соцсетях и пользоваться нашим приложением», – добавил Танасийчук.

Уточняется, что обновленный бот эволюционировал в полноценное мини-приложение с геймификацией. Участники зарабатывают монеты для кастомизации профиля за выполнение заданий, а личном кабинете в режиме реального времени отражается статистика и достижения.

В приложении внедрили уникальные механики: «Боевой пропуск» — сезонная система из 20 уровней, и систему «Дружин» для командных миссий.

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