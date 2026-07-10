Арестованная в Турции из-за скандала с буркини женщина оказалась не россиянкой

Задержанная в турецкой Аланье женщина, которая пыталась помешать 13-летней девочке войти в бассейн в мусульманском купальнике — буркини, не является гражданкой РФ. Об этом РИА Новости сообщило генконсульство РФ в Анталье.

Связавшись с турецкими правоохранителями, дипломаты выяснили, что арестованная ранее Людмила Инан не является гражданкой Российской Федерации, добавили в дипмиссии.

Инцидент произошел в одном из отелей Антальи. По информации Telegram-канала Baza, девочка пришла купаться в религиозной одежде, однако 64-летняя управляющая Инан сначала не разрешила ей заходить в бассейн, объяснив это тем, что купальный костюм якобы загрязнит воду. Позже женщина все же позволила подростку искупаться, предупредив, что делает исключение только один раз.

После произошедшего девочка рассказала о случившемся родственникам. Ее отец обратился в полицию.

Сотрудники турецкой жандармерии прибыли в отель и доставили управляющую в участок. После первого допроса женщину отпустили, однако позже ее вновь задержали и поместили в тюрьму в Аланье, где она будет находиться до судебного разбирательства.

Ранее сообщалось, что власти Италии хотят запретить ношение паранджи и никаба.