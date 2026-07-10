Петербуржцы смогут узнать больше о дединсайдах и «альтушках»

В Петербурге перед «Пикником Афиши х Сбер» пройдет лекция о субкультурах

Лекция о трансформации молодежных субкультур и современных сообществах состоится 16 июля в книжном магазине «Подписные издания» в Санкт-Петербурге. Лектором выступит редактор отдела «Интернет» издания «Афиша Daily» Шура Богачева. Мероприятие пройдет в преддверии фестиваля «Пикник Афиши х Сбер», сообщили в «Афише».

Уточняется, что Богачева рассмотрит распространенные представления о «смерти» субкультур, расскажет о современных «нефорах» и «альтушках», а также о том, существуют ли сегодня объединяющие их идеи и какие сообщества формируют культурную повестку.

Отдельное внимание планируется уделить таким явлениям, как дединсайды, домовцы, «42 братухи» и джирайки, а также движениям, существующим на протяжении нескольких десятилетий, — эмо, готам, панкам, диггерам и скейтерам.

Организаторы отмечают, что одной из ключевых тем разговора станет роль музыки в формировании субкультур.

Также участники обсудят, могут ли современные музыкальные фестивали стать пространством для формирования новых сообществ.

После лекции для гостей с DJ-сетом выступит певица Тося Чайкина.