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Общество

Рекордсменку ЕГЭ позвали на оплачиваемую стажировку в Сбер

Сбер пригласил на стажировку набравшую 500 баллов на ЕГЭ москвичку Малкову
Cбер

Сбер пригласил на оплачиваемую стажировку Екатерину Малкову — первую за 25-летнюю историю Единого государственного экзамена выпускницу, набравшую максимальные 500 баллов. Оффер ей вручил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, сообщили в пресс-службе компании.

Как рассказали в Сбере, Малкова сможет самостоятельно выбрать команду для прохождения стажировки. Также рекордсменке будут доступны образовательные возможности компании, включая обучение в «Школе 21», программы «СберУниверситета» и доступ к электронной библиотеке банка.

Во время визита в штаб-квартиру Сбера для выпускницы провели экскурсию по офису. Кроме того, Малкова познакомилась с экспертами различных направлений компании и узнала о разработке продуктов и сервисов.

В компании отметили, что стажировки остаются одним из ключевых направлений работы банка с молодыми специалистами. С 2026 года набор на них проходит круглогодично, а каждый второй участник после завершения программы продолжает карьеру в Сбере.

Кроме того, банк реализует более 64 совместных образовательных программ с 28 вузами страны.

«Сбер уделяет большое внимание развитию образования и поддержке талантливой молодежи — мы создаем возможности для того, чтобы школьники и студенты могли раскрывать свой потенциал, получать практический опыт и строить успешную карьеру вместе с компанией. История Екатерины — яркий пример того, как целеустремленность, труд и стремление к знаниям помогают достигать выдающихся результатов», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

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