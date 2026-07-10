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Общество

Судья из Югры лишилась полномочий за прогулы и подделку протокола

ВС РФ утвердил лишение полномочий судьи Ушаковой из ХМАО за прогулы и подлог
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Верховный суд России признал законным досрочное лишение полномочий судьи из Ханты-Мансийска Татьяны Ушаковой за прогул и подделку протокола заседания. Об этом сообщила пресс-служба судебной инстанции в своем Telegram-канале.

Дисциплинарная коллегия ВС сочла наказание соразмерным тяжести проступка и подтвердила обоснованность решений органов судейского сообщества. Проверка показала, что Ушакова, у которой уже были дисциплинарные взыскания за прогулы, собственноручно подписала документ с ложными сведениями.

«Дисциплинарная коллегия Верховного Суда признала решения органов судейского сообщества законными и обоснованными, отметив, что взыскание в виде досрочного прекращения полномочий соразмерно тяжести совершенного проступка», — рассказали в пресс-службе.

Региональная квалификационная коллегия досрочно прекратила полномочия судьи, а Высшая квалификационная коллегия судей РФ оставила это решение без изменений. Сама Ушакова объяснила подписание протокола неосмотрительностью, однако эти доводы были признаны неубедительными.

Ранее стало известно, сколько судей в России уволили за коррупцию.

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