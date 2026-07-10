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Общество

У россиян появилась возможность заселяться в отели с помощью «Макса»

Россиянам предоставили возможность заселяться в отели с помощью ID в «Максе»
Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

Россияне получили возможность заселяться в отель без бумажного паспорта или свидетельства о рождении путем предъявления цифрового ID с помощью мессенджера «Макс». Об этом сообщается в уведомлении, которое гражданам РФ приходит на портале «Госуслуги».

«Заселиться в отель теперь можно <...>, предъявив цифровой ID в мессенджере «Макс», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что электронный документ можно создать в профиле. ID нужно будет показать сотруднику гостиницы, и тот уже подскажет, что делать дальше.

Пока заселение по цифровому ID доступно только в тех отелях, которые подключили такую функцию. Информацию о том, относится ли та или иная гостиница к подобным организациям, следует проверять до поездки. При этом новая функция доступна для всех российских граждан, в том числе не достигших совершеннолетия.

8 июля газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу мессенджера «Макс» написала, что на платформе начали тестировать возможность для пользователей создавать собственные каналы. Каждый пользователь может создать до пяти публичных каналов. Однако все новые каналы автоматически создаются как приватные, в дальнейшем их можно сделать общедоступными через настройки.

Ранее в «Максе» появилась капсула времени для отправки любовных посланий в будущее.

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