Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Вологде подросток пытался заманить детей в заброшку, обещая им деньги

В Вологде подросток заманивал детей в заброшенное здание
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Вологде подросток пытался заманить двоих пятилетних детей в заброшенное здание, пообещав им 100 долларов за помощь. Об этом сообщается в группе «Подскажите Вологда» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в парке, к двум пятилетним детям подошёл мальчик примерно 10–12 лет и предложил им 100 долларов за помощь. Он сказал, что нужно перенести две коробки игрушек, и сразу предупредил, что идти нужно «на заброшку».

Дети согласились и поехали на велосипедах. За происходящим на расстоянии наблюдал отец одного из них. Мужчина догнал детей во дворе на улице Московской и окликнул своего ребенка. После этого незнакомый подросток убежал, сфотографировать его не удалось. Обратились ли местные жители в полицию — неизвестно.

До этого в Ростове неизвестный пытался похитить ребенка. Женщины заметили ребенка, который плакал и бежал по двору, при этом кричал «папа». Сначала они предположили, что девочка могла потеряться или испугаться, однако вскоре заметили мужчину, который быстро шел следом. Незнакомец подошел к ребенку и начал настойчиво предлагать прокатить девочку на машине. Женщины отказались от его помощи и не позволили забрать девочку

Ранее в Нижневартовске подросток жестоко избил детей на детской площадке.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Зуд купальщика» охватил Россию. Что нужно знать, чтобы не подхватить инфекцию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!