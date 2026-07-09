В Вологде подросток пытался заманить детей в заброшку, обещая им деньги

В Вологде подросток пытался заманить двоих пятилетних детей в заброшенное здание, пообещав им 100 долларов за помощь. Об этом сообщается в группе «Подскажите Вологда» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в парке, к двум пятилетним детям подошёл мальчик примерно 10–12 лет и предложил им 100 долларов за помощь. Он сказал, что нужно перенести две коробки игрушек, и сразу предупредил, что идти нужно «на заброшку».

Дети согласились и поехали на велосипедах. За происходящим на расстоянии наблюдал отец одного из них. Мужчина догнал детей во дворе на улице Московской и окликнул своего ребенка. После этого незнакомый подросток убежал, сфотографировать его не удалось. Обратились ли местные жители в полицию — неизвестно.

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