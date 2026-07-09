Учительница рисования развращала трех подростков и угощала их наркотиками

В США учительницу рисования обвинили в совращении трех школьников, женщина вела с подростками непристойную переписку и предлагала им наркотики. Об этом сообщает Texas Scorecard.

28-летняя жительница Техаса работала педагогом в средней школе имени Барбары Буш. Впервые ее задержали в мае, после чего выпустили под залог. В начале июля она была арестована снова.

По данным следствия, педагог совратила как минимум трех школьников. Она вела с ними разговоры сексуального характера, отправляла откровенные фотографии, а также передавала наркотики.

До этого в США учительница надругалась над шестью школьниками. С некоторыми она созванивалась по видеосвязи и мастурбировала на камеру. Другого юношу она заставляла посмотреть фильм «Пятьдесят оттенков серого» и позже обсуждать его. Известно, что всем пострадавшим не было 16 лет.

Ранее в США школьная учительница несколько лет совращала подростка.