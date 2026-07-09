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Общество

Сенатор США признал зависимость Армении от российских энергоресурсов

Сенатор США Ван Холлен рассказал об отношениях Еревана с США и Евросоюзом
Пранкеры Вован и Лексус/VK

Сенатор США от штата Мэриленд, член Демократической партии Крис Ван Холлен в новом выпуске «Шоу Вована и Лексуса» признал зависимость Армении от российских энергоресурсов, сообщает пресс-служба проекта.

Отмечается, что Ван Холлен часто приезжал в Армению и встречался с местными властями. Пранкеры вели с ним разговор от имени высокопоставленного политика из Армении. Беседу посвятили итогам парламентских выборов, отношениям Еревана с США и Евросоюзом, а также политике Запада в отношении России.

Во время обсуждения санкционной политики пранкер обратил внимание американского политика на отсутствие у Еревана понимания того, что Евросоюз может предложить стране в случае разрыва экономических связей с Россией.

«Мы пытались, мы были сосредоточены на том, чтобы предотвратить покупку российской нефти нашими европейскими партнерами или отговорить наших европейских партнеров от этого», — сказал Ван Холлен.

Также сенатор признал, что вопрос отказа Армении от российской продукции требует дополнительной проработки.

«Вы зависите от России в плане нефти и газа, по крайней мере, пока», — сказал он.

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