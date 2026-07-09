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Общество

В «Единой России» заявили о недопустимости перегибов в правоприменительной практике

Поддубный: «Единая Россия» — за умное применение законов
Алексей Никольский/РИА Новости

Необходимо при применении законов избегать перегибов, законодательство должно защищать граждан, а не создавать для них дополнительные проблемы. Об этом заявил представитель первой пятерки федерального списка кандидатов партии «Единая Россия» на выборы в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный.

Он подчеркнул, что в процессе подготовки обновленной народной программы партии она получает обращения граждан, сталкнувшихся с отдельными случаями чрезмерного или формального применения действующих норм.

По мнению Поддубного, в ряде случаев наказание несоразмерно последствиям нарушений, а отдельные инициативы затрагивают право собственности, частную жизнь и привычный уклад людей.

В качестве примера он привел обсуждаемую сейчас инициативу о размещении объектов связи на частных земельных участках по принципу «молчаливого согласия». Поддубный отметил, что развитие телекоммуникационной инфраструктуры --важная задача, однако она не должна осуществляться за счет ограничения прав собственников. По его словам, любые работы на частной территории нужно проводить только с согласия владельца.

Еще одним примером Герой России назвал практику применения законодательства о запрете пропаганды наркотиков. Поддубный отметил наличие здесь случаев чрезмерного исполнения требований, в том числе связанных с маркировкой произведений.

«Борьба с наркотиками должна быть бескомпромиссной. Но под нее не должны попадать добросовестные граждане», — уверен он.

Поддубный отдельно акцентировал внимание на том, что позиция «Единой России» последовательна: при правоприменении необходимо руководствоваться здравым смыслом. По его словам, в спорных ситуациях нужно предупреждать и разъяснять, а не переходить сразу к наказанию.

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