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Общество

Российские спецслужбы нашли новый дом для корги задержанной агентки СБУ

Корги задержанной агентки СБУ обрела новых хозяев
Shutterstock/FOTODOM

Российские спецслужбы нашли новый дом для корги, с которой гуляла задержанная 25-летняя агент СБУ, сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что задержанная, которая несколько месяцев следила за военным РФ, уже дала показания. У нее были обнаружены средства ведения наблюдения, маскировочный реквизит и смартфоны с перепиской с сотрудником украинских спецслужб.

«Операция проведена блестяще. Наши спецслужбы еще раз подтвердили свою высокую репутацию. Террористка задержана. Покушение предотвращено. Агентурная цепь раскрыта», — говорится в материале.

В издании отмечают, что судьба рыжей корги, с которой во время задержания прогуливалась агент СБУ, осталась за кадром. На кадрах видео собака была растеряна и с тревогой смотрела то на хозяйку, то на сотрудников спецслужбы, которые ее уводили.

Корреспондент издания не осталась равнодушной и позвонила в спецслужбы.

«Для собачки мы нашли новый дом и надежных хороших хозяев. В приют ее никто сдавать не будет, успокойте читателей», — сообщили сотрудники спецслужбы.

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