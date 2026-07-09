Российские спецслужбы нашли новый дом для корги задержанной агентки СБУ

Российские спецслужбы нашли новый дом для корги, с которой гуляла задержанная 25-летняя агент СБУ, сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что задержанная, которая несколько месяцев следила за военным РФ, уже дала показания. У нее были обнаружены средства ведения наблюдения, маскировочный реквизит и смартфоны с перепиской с сотрудником украинских спецслужб.

«Операция проведена блестяще. Наши спецслужбы еще раз подтвердили свою высокую репутацию. Террористка задержана. Покушение предотвращено. Агентурная цепь раскрыта», — говорится в материале.

В издании отмечают, что судьба рыжей корги, с которой во время задержания прогуливалась агент СБУ, осталась за кадром. На кадрах видео собака была растеряна и с тревогой смотрела то на хозяйку, то на сотрудников спецслужбы, которые ее уводили.

Корреспондент издания не осталась равнодушной и позвонила в спецслужбы.

«Для собачки мы нашли новый дом и надежных хороших хозяев. В приют ее никто сдавать не будет, успокойте читателей», — сообщили сотрудники спецслужбы.