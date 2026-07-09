Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Раскрыто число участников бунта против действий военкомов во Львове

В акции протеста против действий ТЦК во Львове участвовали около 200 человек
Telegram-канал Политика Страны

Около двух сотен человек приняли участие в стихийной акции протеста против действий сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) в украинском городе Львове. Об этом в Telegram-канале сообщил офис генерального прокурора Украины.

«Начато расследование обстоятельств инцидента, произошедшего во Львове с участием военнослужащих ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»), работников полиции и около 200 гражданских лиц», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что на фоне произошедшего были возбуждены два уголовных дела по статьям о применении насилия в отношении представителей власти и воспрепятствовании законной деятельности ВСУ.

Бунт против действий сотрудников ТЦК произошел во Львове вечером 8 июля. Причиной послужила попытка военкомов насильно мобилизовать 20-летнего молодого человека. Как писало издание «Страна.ua», представители территориального центра комплектования схватили и избили парня. На этом фоне началась стихийная акция протеста — люди окружили автомобиль ТЦК и начали его раскачивать. В конце концов им удалось перевернуть машину.

Ранее глава офиса Зеленского раскритиковал участников бунта во Львове.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!