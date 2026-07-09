Раскрыто число участников бунта против действий военкомов во Львове

В акции протеста против действий ТЦК во Львове участвовали около 200 человек

Около двух сотен человек приняли участие в стихийной акции протеста против действий сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) в украинском городе Львове. Об этом в Telegram-канале сообщил офис генерального прокурора Украины.

«Начато расследование обстоятельств инцидента, произошедшего во Львове с участием военнослужащих ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»), работников полиции и около 200 гражданских лиц», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что на фоне произошедшего были возбуждены два уголовных дела по статьям о применении насилия в отношении представителей власти и воспрепятствовании законной деятельности ВСУ.

Бунт против действий сотрудников ТЦК произошел во Львове вечером 8 июля. Причиной послужила попытка военкомов насильно мобилизовать 20-летнего молодого человека. Как писало издание «Страна.ua», представители территориального центра комплектования схватили и избили парня. На этом фоне началась стихийная акция протеста — люди окружили автомобиль ТЦК и начали его раскачивать. В конце концов им удалось перевернуть машину.

Ранее глава офиса Зеленского раскритиковал участников бунта во Львове.