На Украине арестовали разведчика, расправившегося над фигуранткой дела о теракте в Монако

Расправившегося над Березовской сотрудника ГУР арестовали на два месяца

Действующего сотрудника Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Владислава Реута, признавшегося в расправе над подозреваемой по делу о теракте в Монако Анастасией Березовской, арестовали на два месяца. Трансляцию судебного заседания, в ходе которого мужчине избрали меру пресечения, вело издание «Общественное. Новости».

Решение было принято судом в Киеве. Инстанция отказала сотруднику ГУР в праве внесения залога.

29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадал бизнесмен украинского происхождения Вадим Ермолаев. Также травмы получили его спутница и ее 13-летний сын. Предприниматель вышел из комы 4 июля. Состояние пострадавшей женщины оценивалось как критическое, врачи были вынуждены ампутировать ей обе ноги. В покушении на Вадима Ермолаева заподозрили украинку Анастасию Березовскую, Интерпол по запросу Монако объявил ее в розыск.

Березовскую нашли без признаков жизни 6 июля в Киевской области. На теле женщины имелись огнестрельные ранения. В рамках дела были задержаны двое мужчин — действующий сотрудник ГУР Владислав Реут и бывший сотрудник правоохранительных органов. Во время допроса Реут признался в расправе над Березовской, совершенной вместе со вторым задержанным.

Ранее журналисты узнали, во сколько заказчику обошлось покушение на Ермолаева.