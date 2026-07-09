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Общество

Некоторые рейсы в сочинском аэропорту задерживаются почти на сутки

Более 40 рейсов задержали в аэропорту Сочи из-за различных ограничений
karel291/Wikimedia

Задержки рейсов в аэропорту Сочи составили почти сутки. Об этом сообщает «Крыша ТурДома».

По информации издания, в ночь на 9 июля на территории авиагавани не объявляли план «Ковер». Однако в аэропорту все еще наблюдаются последствия ограничений, которые действовали в предыдущие дни.

Всего были задержаны более 40 рейсов на вылет и прилет. При этом есть самолеты, которые доберутся до Сочи с опозданием в почти 24 часа. Речь идет об одном рейсе из Казани и одном рейсе из Нижнего Новгорода. Оба должны были приземлиться в курортном городе накануне в 18:25 мск. Однако из-за различных ограничений самолет из Казани прибудет на 23 часа позже запланированного, а лайнер из Нижнего Новгорода — на 21 час позже.

Ситуация с рейсами на вылет несколько лучше. С самыми большими трудностями столкнулись пассажиры рейсов компании «Россия». В случае с заграничными направлениями, в основном до Турции, вылет самолетов задерживается не более чем на два часа.

8 июля в сочинском аэропорту несколько раз вводили временные ограничения на прием и отправку самолетов. Как писал Telegram-канал Mash, утром были задержаны более 150 рейсов. Еще шесть десятков рейсов пришлось отменить.

Ранее аэропорт Мурманска оштрафовали более чем на 300 тыс. рублей из-за столкновения лайнера с птицей.

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