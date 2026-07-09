В Индии пастух погладил напавшую на него львицу и спасся

RT: В Индии пастух чудом выжил, начав гладить напавшую на него львицу

В Индии пастух чудом выжил при нападении львицы. Об этом пишет RT.

По информации журналистов, хищница вцепилась передними лапами в ноги мужчины и около получаса удерживала его на месте. При этом сам пострадавший начал гладить животное, пытаясь его успокоить.

«Та (львица. — «Газета.Ru») периодически скалилась и рычала, но ничего более», — утверждается в сообщении.

В материале отмечается, что очевидцы пытались отогнать дикую кошку от пастуха, кидая в ее сторону камни, но не решаясь подойти близко. Все это время пострадавший продолжал гладить хищницу, и та в конце концов сама отпустила человека и убежала в лес.

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