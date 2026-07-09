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Общество

В Индии пастух погладил напавшую на него львицу и спасся

RT: В Индии пастух чудом выжил, начав гладить напавшую на него львицу
Кадр из видео/Telegram-канал «RT на русском»

В Индии пастух чудом выжил при нападении львицы. Об этом пишет RT.

По информации журналистов, хищница вцепилась передними лапами в ноги мужчины и около получаса удерживала его на месте. При этом сам пострадавший начал гладить животное, пытаясь его успокоить.

«Та (львица. — «Газета.Ru») периодически скалилась и рычала, но ничего более», — утверждается в сообщении.

В материале отмечается, что очевидцы пытались отогнать дикую кошку от пастуха, кидая в ее сторону камни, но не решаясь подойти близко. Все это время пострадавший продолжал гладить хищницу, и та в конце концов сама отпустила человека и убежала в лес.

30 июня портал «Парма Новости» сообщил, что в районе деревни Тебенькова в Кудымкарском районе Пермского края медведь напал на мальчика, вместе с матерью собиравшего в лесу землянику. Зверь исцарапал ребенка, тому потребовалась госпитализация. Мать рассказала, что отпугнуть животное удалось громкими криками. Животное испугалось звуков и отпустило мальчика, но продолжало преследовать семью до самой машины.

Ранее в США дикий бизон напал на 12-летнего мальчика.

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