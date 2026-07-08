Рабочего затянуло в станок на лесопилке под Рязанью

В Рязанской области рабочего затянуло в станок на лесопилке

В Рязанской области рабочего затянуло в станок на лесопилке в селе Льгово, он получил тяжелые травмы. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, рабочий распиливал доски и брусья на многопильном станке. Не дождавшись полной остановки вращающихся пил, мужчина попытался взять древесину руками. Механизм затянул его кисть внутрь станка, а от резкого движения он ударился головой о металлический корпус.

Пострадавший выжил, но получил тяжелые травмы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования выяснилось, что рабочий не проходил обучения и не имел никакой профессиональной подготовки. Перед судом предстанет 25-летний руководитель фирмы, в которой трудился мужчина, ему может грозить до одного года лишения свободы.

До этого в Саратове двое рабочих получили травмы ног при падении грузового лифта. Предварительно, персонал решил воспользоваться подъемником, который категорически не рассчитан на транспортировку людей. Механизм дал сбой, в результате чего оба сотрудника получили травмы. Пострадавших доставили в больницу, им оказали необходимую медицинскую помощь. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ранее дело завели после падения люльки с рабочими на стройке в Башкирии.