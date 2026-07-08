Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Рабочего затянуло в станок на лесопилке под Рязанью

В Рязанской области рабочего затянуло в станок на лесопилке
Global Look Press

В Рязанской области рабочего затянуло в станок на лесопилке в селе Льгово, он получил тяжелые травмы. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, рабочий распиливал доски и брусья на многопильном станке. Не дождавшись полной остановки вращающихся пил, мужчина попытался взять древесину руками. Механизм затянул его кисть внутрь станка, а от резкого движения он ударился головой о металлический корпус.

Пострадавший выжил, но получил тяжелые травмы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования выяснилось, что рабочий не проходил обучения и не имел никакой профессиональной подготовки. Перед судом предстанет 25-летний руководитель фирмы, в которой трудился мужчина, ему может грозить до одного года лишения свободы.

До этого в Саратове двое рабочих получили травмы ног при падении грузового лифта. Предварительно, персонал решил воспользоваться подъемником, который категорически не рассчитан на транспортировку людей. Механизм дал сбой, в результате чего оба сотрудника получили травмы. Пострадавших доставили в больницу, им оказали необходимую медицинскую помощь. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ранее дело завели после падения люльки с рабочими на стройке в Башкирии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Допуск российских волейболистов, неожиданные полуфиналы Уимблдона, победа Швейцарии. Главные события в спорте 8 июля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!