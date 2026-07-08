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Общество

Мужчина забил ребенка любовницы металлическим ковшом

В Индии мужчина забил сына возлюбленной металлическим ковшом
Global Look Press

В Индии мужчина забил сына своей возлюбленной металлическим ковшом за то, что ребенок мешал их уединению. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в городе Лакхнау, местная жительница привезла в больницу сына без признаков жизни. Она сообщила, что мальчик упал в ванной и ударился. Врачи обнаружили на теле ребенка побои и обратились в полицию.

В ходе расследования выяснилось, что мальчика жестоко избил любовник матери, он нанес несовершеннолетнему несколько ударом металлическим ковшом. Подозреваемого арестовали, он признался, что регулярно избивал сына любовницы потому, что он мешал им уединяться.

До этого в Казани женщина 74 раза ударила малолетнюю дочь толкушкой для пюре, воткнула дочери в левую руку металлическую инъекционную иглу и сломала ее. Часть обломка осталась под кожей. Кусок иглы удалили из руки девочки во время судебно-медицинской экспертизы. Женщина частично признала вину, сейчас она на находится под стражей

Ранее на Алтае подростки избили сверстника в лагере, его госпитализировали.

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