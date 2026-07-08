Платформа «Россия – страна возможностей» помогла участникам найти любовь

Для многих участников президентской платформы «Россия – страна возможностей» конкурсы и форумы стали местом решения личных судеб. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

В День семьи, любви и верности амбассадоры сообщества рассказали о главном результате своего опыта — любви, которая родилась там, где люди объединились ради общих ценностей.

«Проекты платформы – это не только драйверы социальных изменений, шанс изменить свою и жизни других к лучшему, но и место, где многие находят настоящую любовь. В День семьи любви и верности, не только государственный, но и по-настоящему народный праздник, участники конкурсов делятся своими судьбоносными историями и напоминают, что семья – это надежный тыл, где всегда любят и ждут», — говорится в сообщении.

Так, для амбассадора проекта «Профразвитие» Дарьи Яковишиной из Нижнего Новгорода судьбоносным стало путешествие в Новороссийск. Она выиграла поездку в рамках конкурса. Ее друг Максим Спиридонов давно планировал предложение. Поездка от платформы помогла ему решиться на важный шаг.

«В окружении живописных видов Максим опустился на колено. Проект «Профразвитие» подарил мне не только профессиональный рост, но и ощущение стабильности и семьи», — отметила Яковишина.

Эмоциональным стало закрытие кранд-финала международной конкурс-премии «Кардо». В тот момент шел проливной дождь и гремела музыка. Участница команды Валерия Коршунова из Подольска не подозревала, что ее пригласят на сцену не для работы

«Антон встал на одно колено прямо под ливнем и спросил, стану ли я его женой. Я замерла, а потом закричала «Да!». Теперь у нас общая мечта – привезти на «Кардо» уже наших будущих детей», — отметила девушка.

Студенты Калмыцкого государственного университета Данир Менкеев и Гиляна Молоткова стали победителями конкурсного трека «Делаю» проекта «Твой Ход». Их объединило стремление приносить пользу малой Родине. Проектная деятельность стала для них дорогой к большим достижениям и созданию крепкой семьи.