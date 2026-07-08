Калининградка отлупила соседку тапочками

В Калининграде женщина поссорилась с соседкой и избила ее сланцем

В Калининграде полицейские привлекли к ответственности местную жительницу, которая избила соседку тапочками. Об этом сообщает УМВД региона.

В полицию обратилась 42-летняя женщина, которая заявила, что 45-летняя соседка нанесла ей телесные повреждения. Участковый выяснил, что между женщинами произошел бытовой конфликт. В ходе ссоры подозреваемая нанесла потерпевшей не менее десяти ударов резиновым сланцем по телу.

Женщина обратилась в больницу, врачи диагностировали у нее тупую травму ключицы. В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, фигурантке может грозить до двух лет колонии.

До этого мужчина впал в кому после того, как сосед по коммуналке в Петербурге избил его табуретом. Перед случившимся участники конфликта вместе выпивали.

Ранее россиянка избила соседа металлической трубой во время ссоры.