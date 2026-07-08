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Общество

Научный руководитель СберУниверситета получил госпремию Китая в области науки и техники

Си Цзиньпин наградил научрука СберУниверситета Артема Оганова в Пекине
Константин Михальчевский/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Научный руководитель СберУниверситета Артем Оганов получил международную Государственную премию Китая в области науки и техники. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Отмечается, что торжественная церемония награждения прошла в Пекине. Председатель КНР Си Цзиньпин вручил премию ученому.

«Это самая престижная научная премия Китая. И самая престижная премия, полученная мной», — отметил Оганов.

Международная Государственная премия Китая входит в число наиболее престижных научных наград. Вручение осуществляется раз в два года. Ее вручают не более десяти иностранным ученым за выдающийся вклад в развитие науки и технологий, а также укрепление международного научного сотрудничества.

Лауреатами премии становились исследователи мирового уровня, включая обладателей Нобелевской премии. В 2026 году награду удостоились девять ученых. Многие из них представляют передовые направления современной химии и наук о материалах.

В Сбере уточнили, что Оганов занимается исследованиями на стыке искусственного интеллекта и точных наук. Его работы формируют современную научную повестку. В СберУниверситете он развивает научное и образовательное направления, а также создает прочные связи между обучением, исследованиями и потребностями бизнеса.

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