Кафе с модными завтраками в Нижнем Новгороде закрыли на 70 дней после массового отравления

Популярное кафе Mola Mola в Нижнем Новгороде, где отравились шесть человек, закрыли на 70 дней по решению суда. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Согласно решению Нижегородского районного суда, владельца кафе, расположенного в центре города, привлекли к административной ответственности, приостановив работу заведения сроком на 70 суток.

По сообщению портала nn.ru, массовые жалобы на отравление начали поступать от гостей кофейни в начале июля. Признаки отравления были выявлены у шести человек, в том числе у ребенка.

В ходе проверки выяснилось, что планировка и размер кухни кафе не разграничивали должным образом потоки сырья и готовой продукции, чистой и использованной посуды, а также встречное движение посетителей и сотрудников, участвующих в приготовлении пищи. Также проверяющие не нашли в кафе дезинфицирующие средства и зафиксировали, что столовую посуду моют в ванне для кухонной посуды.

Как пишет Telegram-канал News NN, гости кафе почувствовали недомогание после употребления «Завтрака капитана».

По факту отравления возбуждено уголовное дело.

Ранее в Нижегородской области закрыли экологический лагерь из-за отравления детей.