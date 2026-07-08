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Общество

Россиянка изрезала ножом четырехлетнюю племянницу

В Пензенской области тетя напала с ножом на четырехлетнюю племянницу

В Пензенской области 24-летняя женщина обвиняется в нападении на четырехлетнюю племянницу, девочка не выжила. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 4 июля в селе Кувак-Никольское. Пьяная обвиняемая схватила нож и ударила четырехлетнюю племянницу в грудь. Девочку без признаков жизни утром обнаружила мать, спасти ребенка не удалось.

Нападавшая скрылась, но в тот же день была задержана. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Кирове 28-летний мужчина изрезал 25-летнюю возлюбленную и бросил в квартире. Предварительно, между мужчиной и его возлюбленной вспыхнула ссора на почве ревности. В ходе конфликта он изрезал девушку, в результате она не выжила. После содеянного подозреваемый скрывался, но на следующий день его задержали правоохранители.

Ранее сестра напала с ножом на брата за громкую речь.

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