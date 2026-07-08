Журналист Григорьев сообщил о подготовке доклада о преступлениях ВСУ в Константиновке

Сотрудники Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов начали опрос мирных жителей Константиновки о преступлениях украинских боевиков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале член Общественной палаты России, журналист, писатель и историк Максим Григорьев.

По его словам, мирные жители Константиновки рассказывают о преступных действиях ВСУ: убийствах женщин, детей и пожилых людей, ударах беспилотников по гражданским лицам и жилым домам, артиллерийских и минометных обстрелах, минировании жилых кварталов и уничтожении гражданской инфраструктуры.

Григорьев подчеркнул, что данные преступления боевиков ВСУ уже неоднократно фиксировались Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистови в других освобожденных ВС РФ населенных пунктах.

«В настоящее время мы готовим доклад о преступлениях ВСУ в Константиновке», — добавил он.

Григорьев отдельно обратил внимание на то, что Константиновка — ключевой рубеж на пути к Славянску и Краматорску, его переход под контроль России приближает решение одной из главных задач СВО — полного освобождения Донбасса.

«Даже западные СМИ признают важное военное и исключительное стратегическое значение Константиновки и все чаще пишут о продвижении российских войск на этом направлении», — отметил член Общественной палаты России.

В качестве примера он привел публикацию в британской The Telegraph, отметившей, что российские войска завершают взятие Константиновки, которую издание называет ключевым узлом украинской обороны в Донбассе и последним крупным опорным пунктам ВСУ в регионе.

Также Григорьев упомянул публикацию в итальянском издании L'AntiDiplomatico, написавшем, что установление Россией контроля над Константиновкой меняет военный баланс в Донбассе. Журналисты подчеркнули, что город являлся важнейшим логистическим и железнодорожным узлом украинской группировки, а его потеря позволяет усилить давление на Дружковку, Краматорск и Славянск, обходя созданную ВСУ систему укреплений.

Кроме того, Григорьев сообщил о том, что немецкий телеканал n-tv отметил: украинское командование уже не отрицает тяжелое положение на этом направлении, сообщая лишь о продолжающихся тяжелых боях вокруг города.

«Любые попытки Киева отрицать потерю Константиновки лишь подтвердят ее исключительное военное и политическое значение», — резюмировал Григорьев.