Лантратова пообещала продолжить поиск пропавших без вести курских жителей

Всех курских граждан, вывезенных на территорию Украины, вернули в Россию, но остаются без вести пропавшие граждане, их поиск продолжается. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, ее цитирует РИА Новости.

В конце июня обмудсмен сообщила о возвращении с территории Украины последних пяти жителей Курской области в рамках обмена пленными между двумя странами.

Лантратова выразила благодарность украинской стороне и коллеге Дмитрию Лубинцу за то, что вопрос по Курской области закрыт. Федеральный уполномоченный отметила, что курский губернатор Александр Хинштейн был с ней на постоянной связи.

До этого Хинштейн сообщил, что судьба 320 курян после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион в 2024 году остается неизвестной. По его словам, за два года с территории Украины удалось вернуть 171 жителя приграничья, включая тех, кто прямо сейчас едет домой.

Ранее стало известно, что вернувшиеся из плена куряне получат сертификаты на жилье.