Технолог поделилась хитростями засолки огурцов, чтобы они хрустели

Хруст огурцов в заготовках начинается не с маринада, а с правильного выбора овощей на грядке или рынке. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщила технолог по домашним заготовкам Анна Лебедева. По ее словам, для засолки лучше всего подходят небольшие, крепкие плоды длиной 7–10 см, без вмятин и мягких участков, с тонкой кожурой и мелкими семенами. Переросшие экземпляры с желтой кожицей оставляют для салатов. Стоит также выбирать специальные засолочные сорта, посоветовала эксперт.

«Если огурец уже в момент покупки водянистый, мягкий, с толстой грубой кожицей и крупными семенами, никакой маринад не сделает его по‑настоящему хрустящим. Именно поэтому профессионалы всегда начинают разговор не с граммовки соли и уксуса, а с внешнего вида, размера и даже сорта огурцов», — подчеркнула Лебедева.

Подготовка не менее важна, продолжила она. Огурцы замачивают в очень холодной воде со льдом на 3–4 часа — это восстанавливает их упругость и позволяет выдержать горячий рассол. Полезно срезать кончики со стороны цветка на 2–3 мм: там скапливаются вещества, ускоряющие размягчение. Для засолки используют обычную каменную соль без добавок, а не йодированную или ароматизированную.

При укладке огурцы располагают плотно, но не деформируя, с небольшим расстоянием для циркуляции рассола. Ароматические добавки (укроп, листья смородины, хрена, чеснок) не только улучшают вкус, но и помогают сохранить плотность огурцов, добавила специалист.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что огурцы лучше выращивать в теплице или закрывать их пленкой на ночь при похолодании, чтобы избежать горечи, которая образуется на фоне стресса из-за температурных перепадов.

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