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Общество

На видео попало, как в магазине в США обрушился потолок

В США обрушился потолок магазина, когда внутри были покупатели

В американском штате Нью-Джерси часть крыши оптового магазина BJ's Wholesale Club обрушилась во время сильного дождя. В момент происшествия внутри находились 27 человек, однако никто не пострадал, пишет Daily Mail.

По данным местных властей, из-за проливных дождей и наводнения около 20% крыши здания не выдержало нагрузки и обрушилось. На видео видно, как покупатели спокойно ходят по торговому залу, после чего потолок внезапно обваливается. Вместе с обломками внутрь хлынули потоки воды, которые начали сдвигать тележки и торговые столы.

На видео также попал пожилой мужчина, которого поток воды вместе со столом отбросил вперед. Несмотря на это, он удержался на ногах и не получил травм. Два человека оказались частично заблокированы обломками, однако смогли выбраться самостоятельно еще до прибытия спасателей.

После эвакуации сотрудники экстренных служб обследовали все здание с помощью поисково-спасательной группы, кинологов и беспилотника, чтобы убедиться, что внутри никого не осталось.

Магазин закрыт на неопределенный срок. Инженеры должны определить, подлежит ли здание ремонту или его придется полностью снести.

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