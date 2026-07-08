Врач объяснила, можно ли беременным пить чай

Многие будущие мамы полагают, что натуральное происхождение напитка автоматически гарантирует его безопасность, но это не всегда так, предупредила в беседе с РИАМО акушер-гинеколог, хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сабина Ханмирзоева.

Одно из главных ограничений, по ее словам, касается кофеина. Это вещество содержится не только в кофе, но и в чае, шоколаде, энергетиках и некоторых газировках. Что касается чая, специалист посоветовала делать его некрепким и ограничить употребление до одной-двух чашек в день.

Одной из лучших альтернатив считается ройбуш — традиционный южноафриканский напиток, не содержащий кофеина. Также популярностью пользуется иван-чай, отметила Ханмирзоева.

«Основой питьевого режима беременной женщины должна оставаться чистая питьевая вода. Она помогает поддерживать нормальный обмен веществ, участвует в формировании околоплодных вод и способствует правильной работе всех органов и систем. Другие напитки могут дополнять рацион, но не должны заменять воду полностью», — подчеркнула она.

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Богомолова до этого говорила, что рекомендуемая норма потребления черного или зеленого чая для взрослого составляет 2–4 чашки в день. Этот напиток способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и вероятности летального исхода от различных заболеваний, включая онкологические.

Ранее врач предупредила об опасности употребления травяных чаев.