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Общество

Врач объяснила, можно ли беременным пить чай

Врач Ханмирзоева: беременным стоит ограничить употребление чая
Caroline Arber/Global Look Press

Многие будущие мамы полагают, что натуральное происхождение напитка автоматически гарантирует его безопасность, но это не всегда так, предупредила в беседе с РИАМО акушер-гинеколог, хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сабина Ханмирзоева.

Одно из главных ограничений, по ее словам, касается кофеина. Это вещество содержится не только в кофе, но и в чае, шоколаде, энергетиках и некоторых газировках. Что касается чая, специалист посоветовала делать его некрепким и ограничить употребление до одной-двух чашек в день.

Одной из лучших альтернатив считается ройбуш — традиционный южноафриканский напиток, не содержащий кофеина. Также популярностью пользуется иван-чай, отметила Ханмирзоева.

«Основой питьевого режима беременной женщины должна оставаться чистая питьевая вода. Она помогает поддерживать нормальный обмен веществ, участвует в формировании околоплодных вод и способствует правильной работе всех органов и систем. Другие напитки могут дополнять рацион, но не должны заменять воду полностью», — подчеркнула она.

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Богомолова до этого говорила, что рекомендуемая норма потребления черного или зеленого чая для взрослого составляет 2–4 чашки в день. Этот напиток способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и вероятности летального исхода от различных заболеваний, включая онкологические.

Ранее врач предупредила об опасности употребления травяных чаев.

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