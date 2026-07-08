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Общество

Российским парам рассказали, как превратить ссору в точку роста отношений

Психолог Грекова: ссора может стать точкой роста отношений
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Любая ссора может быть точкой роста в отношениях, если искать диалог, а не отстаивать свою правоту. Об этом в беседе с РИАМО сообщила клинический психолог Ирина Грекова.

«Существует золотое правило: говорить от «Я», а не от «Ты». Так как «Я чувствую себя одиноким, когда ты за столом сидишь в телефоне» — это приглашение к диалогу и пояснение своих чувств. В то время как «Ты вечно сидишь в телефоне» — это уже провокация на конфликт», — объяснила специалист.

При этом, по ее словам, важно не упоминать прошлые проблемы и других людей. Кроме того, не обязательно искать компромисс — вместо этого лучше найти новое решение, которое устроит всех, заключила Грекова.

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