В России создали вакцину от менингококковой инфекции, не уступающую зарубежным аналогам

В России завершены клинические исследования четырехвалентной вакцины против менингококковой инфекции, рассказали «Газете.Ru» в компании «Петровакс Фарм». Отечественный препарат MCV4-CRM197, локализованный по полному циклу, успешно прошел III фазу клинических исследований. Регистрация ожидается летом 2026 года.

Менингококковая инфекция — одна из самых опасных в мире. Болезнь развивается молниеносно, летальность достигает 15%. До 50% выживших сталкиваются с тяжелыми последствиями: поражение ЦНС, ампутации конечностей, инвалидизация. Наибольшему риску подвержены дети, подростки и люди с ослабленным иммунитетом.

«Это одна из самых опасных вакциноуправляемых инфекций. Результаты III фазы показали, что вакцина MCV4-CRM197 формирует высокий иммунный ответ и обладает благоприятным профилем безопасности, в том числе у детей раннего возраста», — отметила Алла Вильниц, д.м.н., ведущий научный сотрудник ФНКЦ инфекционных болезней ФМБА России.

В исследовании, проведенном в 18 центрах России, приняли участие 240 добровольцев — дети и взрослые. Вакцина обеспечивает защиту от четырех серогрупп менингококка — A, C, W и Y. Показатели сероконверсии составили 99,16–100%, что сопоставимо с зарубежной вакциной сравнения.

При этом отечественный препарат показал более высокий иммунный ответ против серогруппы C — одной из наиболее эпидемиологически значимых. После однократной вакцинации этот показатель оказался выше на 37%. Именно серогруппа С часто становится причиной вспышек в детских садах, школах и вузах.

У детей системные поствакцинальные реакции наблюдались вдвое реже, чем при применении зарубежной вакцины (20% против 40%). Серьезных нежелательных явлений зафиксировано не было.

«Мы готовы уже в этом году начать производство вакцины по полному циклу. К началу 2027 года наши мощности составят более 4 млн доз ежегодно, — отметил Михаил Цыферов, президент «Петровакс Фарм». — Сегодня ключевой вопрос — скорость включения вакцины в Национальный календарь профилактических прививок».

Вакцина предназначена для детей с трех месяцев и взрослых до 55 лет. Технология широко применяется в мире с 2021 года, ей вакцинировано более 3 млн детей.

«От начала плановой иммунизации против менингококка напрямую зависит возможность предотвратить трагедии для большого числа российских семей», — подчеркивают специалисты.

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