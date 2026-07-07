Юноша похитил девочку по дороге в школу, чтобы жениться на ней

В Мельбурне 18-летнего юношу обвинили в похищении 17-летней школьницы. Об этом сообщает ABC.

17-летняя девушка шла на занятия, когда к ней подъехал автомобиль. Юноша заставил школьницу сесть в машину и скрылся. Похититель удерживал школьницу против воли в течение пяти дней, пока его не арестовали.

Как выяснили следователи, молодой человек планировал жениться на своей жертве без ее согласия. На момент преступления юноша находился на свободе под залогом по другому делу. Адвокат пытается оправдать его посттравматическим стрессовым расстройством. Также установлено, что у похитителя был 15-летний сообщник, который предстанет перед судом позднее.

До этого пьяный подросток с двумя знакомыми затащил школьницу в кусты и изнасиловал. 14-летняя школьница косила траву вместе с бабушкой в поле. В какой-то момент женщина попросила внучку принести лежавший недалеко пучок травы, и та отправилась за ним. По пути она столкнулась с тремя пьяными молодыми людьми. Они схватили девушку, затащили ее в кусты и надругались.

Ранее колдун надругался над клиенткой и насильно женился, угрожая «черной магией».