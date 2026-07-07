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Общество

В Челябинске пенсионерку заперли в магазине

В Челябинске продавцы на ночь заперли пенсионерку в магазине
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

В Челябинске пенсионерку заперли в магазине на ночь, забыв проверить торговый зал перед закрытием. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел 4 июля, администратор супермаркета не заметили 73-летнюю женщину, которая находилась между стеллажами, закрыла магазин и уехала домой. Женщина позвонила дочери и рассказала, что не может выбраться из пустого магазина.

Дочь вызвала полицию, когда она пришла на место, у входа уже стояли сотрудники частного охранного предприятия и ее отец. Директор магазина приехал с ключами около и открыл дверь. Представитель сети принес извинения пострадавшей, к администратору применят меры за нарушение правил безопасности. Во всех магазинах города пообещали провести внеплановый инструктаж.

До этого в Красноярском крае мужчина запер девушек, не захотевших проводить с ним время, и написал на них заявление. 40-летний мужчины выпивал с двумя гостьями. Когда девушки стали собираться домой, он запер дверь квартиры и заблокировал им выход из жилища.
Девушки в ответ распылили ему в лицо перцовый баллончик.

Ранее в Ленобласти женщина оказалась заблокирована на затопленной парковке.

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