В Китае пенсионер, которого бросили дети и жена, два года бродит по многоэтажке голым, пишет Sohu.

В одном из жилых домов Шанхая пожилой мужчина более двух лет жил в полной изоляции после того, как ушел из семьи. По словам соседей, за это время пенсионер начал страдать тяжелым психическим расстройством: он регулярно выходил в подъезд полностью обнаженным, справлял нужду прямо в коридоре и разговаривал сам с собой.

Соседи рассказали, что стены и пол подъезда оказались покрыты грязью, а из-за сильного запаха люди с трудом могли находиться в коридоре. Некоторые жильцы даже установили у своих дверей защитные сетки с пластиковыми шипами, чтобы мужчина не подходил вплотную.

Соседский комитет неоднократно пытался добиться помощи для пенсионера и обращался к его сыну с просьбой отвезти отца в больницу. Однако, как утверждают соседи, мужчина ограничился тем, что заказал для отца ежедневную доставку еды и отказался заниматься его дальнейшей судьбой.

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