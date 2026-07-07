Физик назвал главную ошибку при использовании вентилятора в жару

В жаркую погоду многие ставят вентилятор прямо перед собой, надеясь быстрее охладиться. Однако с точки зрения физики существует более эффективный способ — направить поток воздуха в сторону открытого окна. Почему это действительно работает и какие физические явления лежат в основе процесса, «Газете.Ru» рассказал Денис Егоров, репетитор по физике и математике, зарегистрированный на сервисе Профи.ру.

По словам специалиста, суть этого способа заключается в том, что вентилятор не охлаждает помещение, а помогает быстрее заменить нагретый в комнате воздух более прохладным. С точки зрения физики этот процесс объясняется усилением воздухообмена: вентилятор создает направленный поток, который ускоряет удаление нагретого воздуха из помещения и приток более прохладного снаружи. В движении воздушного потока уже проявляются принципы закона Бернулли — чем выше скорость потока, тем ниже в нем давление и тем сильнее он притягивает и выводит из комнаты нагретый воздух. На его место через другие открытые окна, двери или небольшие щели поступает более прохладный. Благодаря этому температура в помещении постепенно снижается.

Можно усилить эффект, если открыть окна с разных сторон квартиры.

«Так возникает естественное движение воздуха внутри помещения, а вентилятор лишь ускоряет этот процесс. Получается своеобразная принудительная вентиляция: горячий воздух быстрее выходит наружу, а прохладный занимает его место. Именно поэтому такой способ оказывается эффективнее, чем просто направить вентилятор на себя», — поделился эксперт.

Специалист подчеркнул, что такой способ охлаждения комнаты работает только в том случае, если температура на улице ниже, чем в помещении.

«Лучше всего использовать этот прием ранним утром, вечером или ночью. Если днем на улице жарче, открытые окна, наоборот, будут нагревать помещение. В этом случае их лучше держать закрытыми, а плотные шторы или жалюзи помогут дополнительно защитить комнату от солнечного тепла», — рассказал Денис Егоров.

При этом, если направить вентилятор на себя, эффект будет совсем другим. В этом случае прохладнее станет только человеку, который находится непосредственно перед вентилятором. Поток воздуха ускоряет испарение влаги с поверхности кожи, поэтому создается ощущение прохлады. Но температура воздуха в комнате при этом снижаться не будет.

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