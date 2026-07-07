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Россияне рассказали, как относятся к домашним заданиям в школах

Редакция kp.ru выяснила, что 69% россиян считают домашние задания необходимыми
Shutterstock

69% россиян считают, что домашние задания в школах необходимы. По их мнению, самообразование — неотъемлемая часть учебного процесса, а самостоятельное повторение материала помогает лучше его усваивать и развивает ответственность, сообщает kp.ru со ссылкой на результаты собственного исследования.

Участники опроса отмечают, что задания и так минимальны, а современные дети мало читают и слишком много времени проводят с гаджетами.

«Домашка нужна, даже если дети спрашивают решение у ИИ. Они ведь ищут, читают, переписывают. Что-то да откладывается», — рассуждает одна из респонденток.

При этом 30% опрошенных высказались за полную отмену домашних заданий для всех возрастных групп. Они считают, что эта работа не имеет смысла, поскольку одни списывают из решебников, другим помогают родители, а третьи ее не делают вовсе. По их мнению, учебный материал следует качественно прорабатывать в школе, а вечера освободить для отдыха, кружков и секций.

Оставшийся 1% россиян выбрали вариант «другое».

С 1 сентября 2026 года российские первоклассники будут учиться без домашних заданий. Соответствующее положение содержится в письме Минпросвещения. Какие нормы по домашке остаются у учеников других классов, могут ли отменить ее совсем и как на эту дискуссию повлияло развитие искусственного интеллекта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее психолог рассказала, как гаджеты влияют на успеваемость ребенка в школе.

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